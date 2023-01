Com o rosto machucado, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tangará da Serra por pessoas que estavam no evento. Entre elas, o chefe de Ferraz. Durante o atendimento, a vítima contou ao médico que havia sido agredida e a Polícia Militar foi acionada.

Segundo os policiais, no registro da ocorrência, a vítima tinha vários hematomas no rosto. Porém, na segunda-feira, em depoimento à Polícia Civil, negou que Ferraz a agrediu. Após a repercussão do caso, o jornalista postou um vídeo nas redes sociais negando as agressões.

"Tem gente que quer prejudicar a vida dos outros, quer prejudicar a carreira dos outros, família dos outros. Tem muita gente que torce contra para que o cara seja uma pessoa errada, torta. Me respeita, tenho minha esposa, tenho minha família, vão procurar o que fazer", disse.

O Grupo Agora Comunicação informou que o apresentador foi demitido também na segunda-feira (19). Em nota, disse ainda que é contrária a qualquer tipo de violência, em especial, contra a mulher.

Ajuda