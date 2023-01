As buscas pelo piloto agrícola Maxsuel Lopes, de 37 anos, desaparecido há 32 dias após decolar de um avião agrícola em uma fazendo de Rondolândia seguem agora por terra em uma propriedade rural a cerca de 250 km de Colniza, onde ele possivelmente pode ter pousado.

O local foi apontado por duas testemunhas que, segundo elas, avistaram e ouviram o barulho da aeronave em um horário próximo ao do registrado no desaparecimento. A área tem entre 300 km² e 400 km², segundo informou Diego Morais, cunhado de Maxsuel. “Em resumo, o que temos agora é esse trabalho, tentar achar por via térrea nesse quadrante”.

À reportagem, ele afirmou que o último trabalho de buscas no ar foi em 30 de dezembro, com apoio de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Agora, apenas a empresa que Maxsuel ainda é funcionários atua na tentativa de localizá-lo.

“De lá para cá iniciaram as buscas terrestres. Com as informações que a gente teve e a opinião de alguns pilotos, a empresa contratou dois mateiros profissionais da região para entrar dentro da mata próxima onde ele deveria fazer o pouso”, disse Diego.

“Eles estão dentro do mato por vários dias e a gente está, desde então, aguardando eles retornarem". A gente imagina que ele tentou achar a cabeceira da pista e aí acabou o combustível, já que estava no limite da sua autonomia”, explica.

Ainda de acordo com Diego, é possível que Maxsuel tenha enfrentado uma chuva, já que é característico da região tempestades se formarem e se dissipam rapidamente. Ele explica também que aeronovas agrícolas não têm "Emergency Locator Transmitter" (ELT) - transmissor localizador de emergência, em português -, e que desse modo é impossível localizar qualquer sinal de aeronaves desse porte.

“A gente imaginou nos dias que a gente trabalhava ali [nas buscas] é esse cenário: ele não decolou com chuva, tava claro o céu, mas pegou chuva no meio do caminho. Uma dessas chuvas deve ter desorientado ele, que não conseguiu chegar rápido até a fazenda e ficou voando dentro dela”.