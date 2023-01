Fato aconteceu no mesmo dia de ataque em Brasília; juiz converteu flagrante em prisão preventiva

O engenheiro agrônomo Kaio Furlan Andreasse foi preso em flagrante nesta segunda-feira (9) após atear fogo em pneus e bloquear a rodovia BR-163, em Sinop (distante a 500 km de Cuiabá), dentro do contexto das manifestações contrárias ao resultado das eleições.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz federal Jeferson Schneider, da 5ª Vara Criminal de Mato Grosso. Segundo o magistrado, há fortes indícios de que os delitos foram motivados pela insatisfação com o resultado da eleição, que deu vitória ao presidente Lula (PT), em outubro do ano passado, e a busca por sua reversão de modo antidemocrático, já que a obstrução da rodovia ocorreu no domingo (8), mesmo dia em que manifestantes depredaram a sede dos Poderes, em Brasília.

Após o caso, a ação resultou em bloqueios em diversos trechos de rodovias pelo país. Em Mato Grosso, ao menos quatro trechos da BR-163 foram fechados. Kaio foi preso em flagrante no momento em que eram descarregados pneus de sua camionete, uma Hilux, os quais estavam sendo queimados sobre a faixa de tráfego da rodovia, no km 819, interrompendo o fluxo de veículos.

Segundo os policiais rodoviários federais, ele foi visto na companhia de outras cinco pessoas descarregando os pneus, que ficaram acesos por horas, o que impediu a passagem de diversos veículos.

Os advogados do engenheiro agrônomo ainda buscaram o relaxamento da prisão, alegando que Kaio estava no local apenas para “pegar” um amigo e que os pneus seriam para “recapeamento asfáltico”.

Em sua decisão, Schneider alegou que o ato cometido é de “máxima gravidade” e “colocou em risco concreto a vida dos usuários do meio de transporte”.

"Isto posto, converto a prisão em flagrante do investigado em prisão preventiva", diz trecho da decisão.

Ele deve responder por incêndio, atentado contra a segurança de outro meio de transporte e abolição do estado democrático de direito.

A camionete ficou apreendida e deverá passar por perícia.