Conforme o boletim, um paciente morreu, outro foi transferido para o Hospital Santa Rosa para atendimento neurológico e o último está em estado gravíssimo.

O Hospital Regional de Nota Mutum confirmou mais uma morte em decorrência do acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-163, em Diamantino (208 km a médio-norte), na madrugada da última sexta-feira (6). A vítima estava internada em estado grave e faleceu nesta segunda-feira (9), segundo boletim médico divulgado pela unidade. Outras 5 seguem internadas.

De acordo com o texto, uma pessoa teve piora no seu quadro clínico e está em estado gravíssimo. Outra vítima foi transferida para um hospital particular de Cuiabá para receber atendimento com suporte neurológico. Ainda segundo a atualização do boletim, 5 pacientes receberam alta e outros 5, no momento, têm seu quadro estável.

O Hospital Regional afirmou que no dia do acidente 53 pacientes foram encaminhados à unidade e receberam atendimento médico da equipe de plantão. A identidade da vítima falecida não foi divulgada.

O acidente

Três pessoas morreram em um grave acidente entre um veículo de carga e um ônibus na madrugada de sexta-feira (6), na BR-163 em Diamantino (208 km a médio-norte de Cuiabá). Vários passageiros ficaram feridos.

Segundo informações, a Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas às 3h13 para atendimento a uma ocorrência no km 550. Três mortes já foram confirmadas na hora pela concessionária Rota do Oeste.