Um caminhão que transportava cargas vivas tombou no km 350 da BR-364, na Serra de São Vicente, em Santo Antônio do Leverger (34km ao sul de Cuiabá), próximo da praça de pedágio. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (10) e a pista ficou interditada por horas.

A Rota do Oeste e a polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por volta das 11h50 para atender a ocorrência no sentido Norte. Ainda no local, a equipe de resgate prestou os primeiros socorros ao condutor, que viajava sozinho. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Cuiabá(HMC) e não há informações sobre o estado de saúde.

A empresa não informou que a quantidade de animais transportava, nem se morreram no acidente.

Veja vídeo: