Um homem apontado como um criminoso de alta periculosidade e integrante de facção foi morto a tiros por policiais dentro de quitinete em Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte de Cuiabá), nesta quarta-feira (11).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito era investigado por diversos crimes e ocupava a função de disciplina de uma facção criminosa. A ocorrência foi registrada como morte por intervenção de agente do Estado.

De acordo com a o registro, policiais da delegacia de Lucas foram até a residência em cumprimento a uma decisão judicial de busca e apreensão domiciliar. Devido à periculosidade do suspeito, foi solicitado uma equipe especializada em operações especiais.

Os agentes chegaram no local, bateram à porta, contudo ninguém atendeu ao chamado. Foi feito o arrombamento, e encontrado 3 pessoas – entre elas o principal procurado.

Segundo a polícia, foi pedido que todos saíssem com as mãos para cima, mas o alvo do mandato, que estava armado, permaneceu em um quarto, num canto onde havia uma cortina.

A polícia pediu que o suspeito largasse o revólver e se deitasse no chão, mas o pedido não foi atendido. Segundo a polícia, com o intuito de evitar que um dos policiais fosse atingido, “foi realizado disparo para conter a ameaça, atingindo o alvo”.