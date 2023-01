O caso ocorreu no dia 2 de janeiro e uma equipe dos bombeiros fez buscas na região no mesmo dia do desaparecimento. Na quarta-feira (4), o corpo dele foi encontrado. Amigos e familiares lamentaram a morte nas redes sociais. De acordo com o gerente da Politec de Nova Mutum, Rafael Leôncio, a adaptação feita no barco pode ter contribuído para o incidente.

“Apontamos que foi feita uma adaptação no banco, que provavelmente fez com que o banco mudasse o centro da gravidade da embarcação e, por isso, ela naufragou”, disse.

Além da alteração feita no veículo, neste período chuvoso, é comum que os rios fiquem ainda mais volumosos e o fator pode ser determinante para ocorrências de acidentes. O Corpo de Bombeiros faz um alerta para os riscos de afogamento nos rios que passam pelo norte do estado.

O caso

O engenheiro agrônomo, Silvano Abreu desapareceu no dia 2 de janeiro, após a canoa que ele estava com outros dois homens naufragar no Rio Teles Pires. Dois dias depois, o corpo foi encontrado há aproximadamente 18 km do último ponto que ele foi visto pela última vez.