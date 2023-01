Um motorista do transporte público perdeu o controle e bateu o ônibus em um poste na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 11. No momento havia 15 passageiros no ônibus e ninguém se machucou.

No momento do acidente chovia bastante na capital e o ônibus que fazia a linha 604 (Jardim Gramado – Estação Alencastro) derrapou na pista. Com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou bastante danificada.

VEJA NOTA



A chuva que caiu agora a tarde provocou um acidente envolvendo um ônibus da empresa Integração Transportes que faz a Linha 604 (Jardim Gramado – Centro). O coletivo descia a Avenida Fernando Correa da Costa, região do Coxipó, já quase no cruzamento com Avenida Beira Rio, quando possivelmente óleo na pista fez o ônibus derrapa e colidir com um poste de iluminação. Na batida ninguém ficou ferido, apenas danos materiais (lateral do ônibus e a derrubada do poste). 15 passageiros estavam dentro do ônibus e tiveram que esperar equipe da concessionária Energisa chegar para todos descerem com segurança e embarcarem em outro coletivo.

Assessoria de Comunicação MTU