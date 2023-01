Um homem de 57 anos, que não teve seu nome divulgado, ficou gravemente ferido após um bloco de madeira cair sobre ele na manhã de quarta-feira (11), em Lucas do Rio Verde. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h45 para atender a ocorrência de acidente de trabalho em uma madeireira.

Ao chegar no local, testemunhas relataram que a vítima cortava a madeira com uma serra circular de bancada até que a trava se soltou e a madeira foi lançada em sua cabeça. O homem foi socorrido em estado grave com ferimentos na cabeça e encaminhado ao Hospital São Lucas.

Seu estado de saúde atual não foi divulgado.