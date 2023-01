Imagens de uma câmera instalada em um caminhão, estão circulando pelas redes sociais desde a última quarta-feira (11), onde mostra uma caminhonete S10 escapando por pouco de um grave acidente, na BR-163, já em Lucas do Rio Verde-MT.

Segundo é possível ver no vídeo, o motorista da S10, realizou a ultrapassagem em um ponto normal da pista, porém o que ele não esperava, era que aparecesse outra caminhonete no sentido oposto.

O motorista da Hilux, precisou sair com parte do veículo para o acostamento, mas ainda é possível ver o quanto a S10 passou perto do caminhão que estava sendo ultrapassado, escapando de uma colisão frontal.

Assista ao vídeo: