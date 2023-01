A prefeitura de Peixoto de Azevedo deve decretar situação de emergência nos próximos dias, devido aos diversos estragos causados pelas chuvas no distrito de União do Norte (72 km de Peixoto), um dos maiores assentamentos do país, que atualmente tem cerca de 13 mil habitantes. Ao Só Notícias, o prefeito Maurício Ferreira, detalhou que, até o momento, foram confirmados aproximadamente 3 mil quilômetros de estradas vicinais e cerca de 10 pontes danificados pelas chuvas intensas na região, nas últimas semanas. O nível de córregos e rios subiu e, com correnteza, derrubou algumas pontes e outras ficaram parcialmente danificadas.

Maurício explicou que a Defesa Civil estadual está fazendo levantamento dos estragos. “A situação está complicada e não estamos conseguindo arcar sozinhos. Na região são cerca de 800 pontos divididos entre pontes e bueiros. As chuvas foram muito fortes e carregaram tudo. Em alguns lugares, as pessoas chegaram a ficar isoladas por algum período e tiveram que encontrar saídas por outros pontos”.

“No distrito temos vários assentamentos, essas estradas vicinais são distribuídas entre eles e vão até o Alto Xingu. Os trechos que ligam um assentamento ao outro, tiveram esse problema com muita chuva, em alguns pontos a água simplesmente passou por cima das pontes e destruiu várias”, apontou o prefeito.

É esperado que com o decreto da situação de emergência, as estradas e pontes danificados possam ser recuperadas sem necessidade de licitações, para que a restauração aconteça em menor tempo e a população não corra maiores riscos. “Buscamos também apoio de recursos da Defesa Civil, do Estado pra gente poder recuperar, isso engloba várias situações, o município não tem condições de arcar com tudo isso agora e precisamos recuperar o quanto antes algumas pontes”, reforçou o prefeito.