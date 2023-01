Um menina de 15 anos teve pedaço da língua arrancado por membros do Comando Vermelho, na noite de quinta-feira (12), em Tangará da Serra (239 km ao médio-norte de Cuiabá). Grupo queria informações sobre o namorado da vítima, que seria da facção rival deles. Em rondas, polícia conseguiu prender 4 suspeitos do crime.

De acordo com as informações, 5 homens chegaram na casa da vítima – que estava com a família. Sendo que 3 entraram e dois ficaram no carro. Eles queriam informações sobre o namorado dela, que segundo grupo, ele seria do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A menina afirmou que não sabia nada sobre o rapaz. Em seguida, os suspeitos fizeram uma ligação, a ordem era ela escolher entra a vida ou ‘a língua’. Os suspeitos seguraram a menina e cortaram um pedaço da língua dela. Antes de fugirem, ainda roubaram o telefone celular da vítima.

Polícia consegue prender 4

Segundo os policiais, assim que a ocorrência foi registrada, diligências começaram para prender os suspeitos. Por ser um crime de facção, alguns nomes já estavam na mira dos policiais.

Acontece que a inteligência já tinha informações que o CV cometeria crimes naquela data e já fazia o monitoramento. Um deles, menor de 17 anos, foi o primeiro a ser reconhecido como autor do ato.

Investigadores encontraram os suspeitos em uma casa usada como ponto de tráfico e também de apoio aos faccionados. Os presos têm entre 17 e 25 anos. Caso foi encaminhado à Polícia Civil.