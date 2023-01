Um acidente envolvendo três veículos de carga e um carro de passeio foi registrado na manhã desta sexta-feira (13), por volta das 10h50 no km 602 da BR-163, em Nova Mutum/MT. Segundo informações o carro de passeio, um Fiat Mobi, de cor preta, placas de Lucas do Rio verde/MT, realizava o contorno para cruzar de um lado para o outro da rodovia quando foi atingido por um caminhão Mercedes Benz LK 2214, de cor Grená, placas de Jaciara/MT, que seguia sentido norte. Possivelmente o condutor do veículo olhou apenas para um dos lados ao cruzar a rodovia e foi surpreendido pelo caminhão.

Após a colisão o carro rodou, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e acabou atingindo outras duas carretas, uma Man TGX 28440, de cor branca, placas de Lucas do Rio Verde/MT, e uma VM 29520 Meteor, de cor branca, placas de Lucas do Rio Verde/MT, que seguiam no sentido sul.

Ao todo foram sete pessoas envolvidas no acidente, sendo três no carro de passeio, e as outras nos veículos de carga, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. Houve derramamento de combustível de um dos veículos na pista. O tráfego flui pela via marginal e acesso à Inpasa.

As equipes operacionais da Rota do Oeste atuam na limpeza da pista para liberação do fluxo de veículos.