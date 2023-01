Em Nova Santa Helena-MT, na noite de quinta-feira (12), durante fiscalização na BR-163, por volta das 22h, a PRF apreendeu um condutor por porte ilegal de arma de fogo. Inicialmente, durante entrevista, o condutor admitiu fazer uso de entorpecentes como maconha e anfetaminas, negando ter em sua posse qualquer outro ilícito a mais. Porém, ao prosseguir com a abordagem, foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada dentro da cabine do caminhão trator.

Dentre os objetos apreendidos estavam um revólver calibre 38 com 5 munições, 10g de maconha, aproximadamente 5g de anfetamina e 3 armas brancas do tipo faca. O motorista e os objetos foram encaminhados à Polícia Judiciária de Terra Nova do Norte/MT para as providências cabíveis.