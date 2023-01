Um grave acidente entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas na tarde de sexta-feira (13), na na MT 338, no município de Itanhangá próximo de Simione. De acordo com a policia civil, as vítimas Antonio Raimundo dos Santos, 37 anos, e Bruno Eduardo Souza Silva, 20 anos eram ambos ocupantes do carro.

Informações colhidas no local do acidente pelo site ItaNoticiais, relatam que os ocupantes do Pálio, estavam indo para Sinop, onde residiam, após terminar um serviço em uma fazendo próximo a Simione.

Um colega de trabalho deles, retornava logo atrás, em uma moto e presenciou o acidente, relatou que o caminhão invadiu a pista contraria, mas a dinâmica de como tudo aconteceu, deverá ser apontado pela POLITEC, após análise detalhada do ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local do acidente até a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sorriso, que deve indicar as causas do acidente.