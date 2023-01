Nas redes sociais, Laura compartilha seu dia a dia com seus seguidores e ostenta carros e joias

A empresária e fisioterapeuta Laura Lima foi presa preventivamente na manhã desta sexta-feira (13) na Operação Impetus Tijucal, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) contra o tráfico na Capital.

Laura possui uma clínica de estética no Bairro Jardim Petrópolis. Com ela os policiais apreenderam R$ 9 mil em espécie. Nas redes sociais, ela compartilha o dia a dia do seu trabalho como fisioterapeuta e ostenta carros e joias. Ela foi presa em casa, onde também funciona sua clínica. De acordo com as informações apuradas pela reportagem, além de ser suspeita na lavagem de dinheiro, ela também seria responsável por captar clientes.

Ao todo, a Polícia Civil cumpriu 54 mandados judiciais, sendo 18 de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão, com alvo no combate ao tráfico de drogas na região do Bairro Tijucal.

Esta é a segunda fase da operação. A primeira foi deflagrada em agosto de 2021 para cumprimento de 11 ordens judiciais, com objetivo inicial no enfrentamento ao tráfico de drogas na região, bem como para identificação de vínculos associativos entre os investigados.

Todo material arrecadado na primeira fase e de denúncias foi analisado, sendo iniciadas novas investigações que revelaram o liame entre os investigados e uma facção criminosa local, com estruturas de arrecadação dos valores auferidos com o tráfico de drogas e outros crimes na região da grande Tijucal. Durante os trabalhos, foram identificados 36 pontos de difusão de drogas.

Segundo a delegada titular da DRE, Juliana Chiquito Palhares, o conjunto probatório arrecadado na investigação foi submetido ao Poder Judiciário e após análise do Ministério Público, foram expedidas as ordens judiciais que são cumpridas na operação desta sexta-feira (13).

“Trata-se de ação qualificada da Polícia Civil que identificou lideranças e pontos de tráfico de drogas na região, contando com a participação ativa e efetiva da sociedade”, destacou a delegada.