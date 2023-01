Juiz da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, magistrado Murilo Moura Mesquita, agendou para o dia 13 de abril o julgamento de Ivan Luiz Alves da Silva, responsável pela morte do adolescente Victor Hugo de Araujo durante uma "brincadeira".

Conforme divulgado pela reportagem, o menor foi morto com um tiro na cabeça durante um jogo do tipo "roleta-russa". Ivan Luiz, responsável pelo disparo, era amigo da vítima e sócio do local onde ambos estavam.

O caso ocorreu em 30 de agosto de 2016. Na data, a vítima, com 16 anos, e um outro adolescente foram chamados para jogar sinuca no lava jato do qual o suspeito era sócio à época. No local, o acusado apareceu com uma arma e apontou para o outro menor que estava presente na roleta-russa, jogo no qual se coloca uma única bala no tambor da arma e disparos seguidos.

Na primeira tentativa, o gatilho foi acionado sem que houvesse disparo da bala. Em seguida, Ivan apontou a arma para a cabeça de Victor Hugo e fez o disparo, momento em que a bala perfurou o crânio do menor.

Investigação da época apontou que o adolescente não tinha registro criminal. Já Ivan possuía várias passagens pela polícia no período em que era menor de idade.

Julgamento

Ministério Público apresentou pedido de aditamento da denúncia, que foi acatado pelo magistrado. Paralelamente, defesa de Ivan requereu que nova audiência de instrução e julgamento fossem realizadas.

Neste contexto, o juiz acolheu o pedido do MPMT e designou para o dia 12 de abril a realização de audiência de instrução e julgamento.