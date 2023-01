Um idoso de 69 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (14), em um bar na cidade de Nova Santa Helena. O crime foi registrado por volta das 21hs no Bar SJ Richard, que fica localizado às margens da rodovia BR-163.

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, dois homens teriam chegado no estabelecimento comercial trajando moletom de cor azul e outro de moletom de cor preta, ambos com capacetes na cabeça e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, identificada como Irineu Barbosa.

A POLITEC de Guarantã do Norte esteve no local, onde colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Itaúba, que realiza buscas para capturar os suspeitos do crime.