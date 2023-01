Um menino de 14 anos impediu que o pai, de 34 anos, ingerisse soda cáustica, neste domingo (15), em Barra do Bugres, de acordo com a Polícia Militar. O pai tentou ingerir o ácido porque estava frustrado com a recente separação da esposa, e o filho menor de idade impediu que ele ingerisse o produto. Porém, o ácido caiu sobre os dois nesse momento, causando as queimaduras.