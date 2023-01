Mais de dois meses após o segundo turno das eleições que sagrou Lula (PT) presidente pelos próximos quatro anos, o país segue dividido em parte devido à disputa acirradíssima entre petistas e bolsonaristas. Apesar disso, ainda tem gente para lembrar que o povo brasileiro é o que há de melhor no Brasil.

Em Guiratinga, cidade do interior de Mato Grosso, um bolsonarista carregou o amigo petista em uma carriola por mais de 10 quilômetros pelas ruas da cidade para pagar uma aposta eleitoral. O acordo foi cumprido neste sábado, 14 de janeiro, e ganhou as redes sociais.

Jorge Macaubas apostou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) venceria a disputa eleitoral, sendo reeleito para mais quatro anos no comando do país. Já Hélio Ribeiro, conhecido popularmente como “Helinho”, apostou na vitória do então ex-presidente Lula, que já havia presidido o país por dois mandatos, entre 2003 e 2010.

O pagamento da aposta foi todo feito em tom de brincadeira, de forma descontraída, e filmada por populares. Macaubas ganhou o apoio moral de outros eleitores de Bolsonaro, enquanto Helinho comemorou a vitória de Lula, também ao lado de amigos e parceiros de voto.

Em determinado momento, o vitorioso recebe uma caixa de som para embalar a brincadeira. Ao som de “Tá na Hora do Jair já ir embora”, a promessa continuou a ser paga pelas ruas da cidade, ganhando adeptos, de ambos os lados, a cada distância percorrida.

Após a repercussão, os dois amigos ganharam uma arte caricata do artista Zé Paulo, residente da cidade.