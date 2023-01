Motorista de aplicativo Denilton Cleiton de Lima, 34, foi assassinado com um tiro na cabeça dentro do carro, no final da tarde de domingo (15), em Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá). Vítima teria discutido com alguns homens em um bar, onde também foi registrado disparos de tiros.

De acordo com as informações da Polícia Civil, passava das 17h30 quando a equipe foi acionada para a ocorrência no bairro Tessele Junior. Cena já estava isolada pela Polícia Militar. Corpo da vítima estava dentro do carro, um HB20 sedan, branco.

Testemunhas contaram Denilton estava no ‘Bar do Tchó’, quando houve uma discussão com os suspeitos. Ainda no bar, os homens chegaram a disparar tiros contra as vítimas, mas ninguém foi atingido.

O motorista de aplicativo deixou o bar e, poucos metros depois, acabou baleado pelos suspeitos. Segundo a Perícia, ele foi atingido na cabeça e no braço. Vítima morreu no local.

Polícia apreendeu uma porção de maconha e dois celulares. Caso foi registrado e segue sob investigação.