O caso foi registrado neste domingo (15) no distrito de Japuranã, cerca de 40 quilômetros de Nova Bandeirantes. A vítima de 31 anos foi baleada na noite anterior e se encontrava em óbito. O suspeito foi detido em Nova Bandeirantes, quando tentava deixar o município, afirmou ter pago a quantia de R$ 10 mil para um “pistoleiro” matar a vítima.



Conforme registro da Polícia Militar, o caso foi informado por volta das 09h da manhã de domingo. O crime havia sido cometido por volta das 20h na noite de sábado (14), o local foi preservado até a chegada da Polícia Judiciária Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica. O pai da vítima, identificado como André Ribeiro dos Santos, relatou que na semana anterior houve uma briga do filho com o vulgo "Sandrão", que o ameaçou de morte após o desentendimento.



No local a Politec identificou que a vítima estava com 10 perfurações na cabeça. Foram encontrados 10 estojos de munição calibre 9mm. Após o término dos procedimentos da Politec foram iniciadas as diligências, conjunta com a Polícia Judiciária Civil até a localização do suspeito.



O suspeito estava com as malas prontas, saindo da residência da sua amante em Nova Bandeirantes tentando fugir da cidade. O suspeito confessou ter contratado o pistoleiro, que é seu cunhado, que veio de Cuiabá para matar a vítima acertando com o mesmo uma quantia de R$ 10 mil.



O caso foi registrado e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providencias cabíveis.