O programa dominical Fantástico teve acesso exclusivo à investigação da Polícia Civil do Distrito Federal que apura o passo a passo do plano terrorista de três pessoas, entre elas o mato-grossense Alan Diego dos Santos Rodrigues, 32 anos.

A apuração do caso começou depois que a polícia descobriu um artefato explosivo dentro de um caminhão com querosene perto do Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera de Natal. O primeiro homem identificado foi George Washington Oliveira de Sousa, que foi denunciado anonimamente e está preso desde o dia 24. Ele confessou ter montado a bomba, deixada em um caminhão carregado com mais de 60 mil litros de querosene.

A polícia também já havia revelado a identidade do morador de Comodoro, Alan Diego citado por George em seu depoimento. Foram encontradas ligações telefônicas entre os dois e também digitais de Alan no carro de George.

Conforme reportagem de Sthefanny Loredo, o terceiro acusado de ser cúmplice do plano é Wellington Macedo de Souza. Bolsonarista radical com forte presença nas redes sociais, Wellington teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes por incentivar atos antidemocráticos no dia 7 de setembro de 2021.

Desde então, cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, frequentava o acampamento bolsonarista. Segundo a investigação, Alan recebeu a bomba de George no QG do Exército e, então, teve a ajuda de Wellington, que dirigiu até o local do atentado.

Foi o monitoramento da tornozeleira eletrônica dele que permitiu à polícia refazer os passos dos dois naquela noite, e o Fantástico obteve, com exclusividade, as imagens da ação dos criminosos.

Através das câmeras de segurança de uma loja e do próprio caminhão onde a bomba foi plantada, é possível ver o momento em que o carro de Wellington se aproxima lentamente do veículo, para que Alan coloque a bomba.

Os três bolsonaristas se tornaram réus por planejar o atentado terrorista. Alan e Welligton são procurados pela polícia. A reportagem completa está disponível AQUI.