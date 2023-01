"Pelo exposto e considerando que os fatos em questão configuram, em tese, o delito de difamação majorada, praticado pelo(s) suspeito(s) Nelise Esposito, Willian Sidnei e outros a apurar contra a vítima Janaina Greyce Riva", acrescentou.

Entenda o caso

Segundo Janaina, os ataques contra ela se intensificaram após começar a falar sobre o caos instalado na saúde de Cuiabá e a defender publicamente a intervenção na saúde da capital.

Segundo ela, o ‘modus operandi’ dos autores das fakenews consistiu em pegar uma notícia de 2018 onde o Ministério Público a acusava da prática de caixa 2 na campanha, acusação da qual ela foi absolvida e já está arquivada, enviar para sites de notícias de Cuiabá como se fosse algo novo para que eles republicassem com data atual gerando um novo link de notícia e parecesse um novo pedido de cassação.

De posse do link gerado pelos sites, os suspeitos compartilhavam em grupos de aplicativo de mensagens amplamente, com o intuito de macular a imagem da parlamentar.

Alguns sites que publicaram o conteúdo, ao perceberem que se tratava de fato inverídico e velho, retiraram o do ar imediatamente, porém o link que foi gerado por eles com a manchete continuava sendo compartilhado pelas pessoas citadas acima. Outros sites, um deles administrado pela esposa de um secretário da prefeitura de Cuiabá, deixou a notícia no ar e mesmo sabendo se tratar de notícia falsa e só retirou depois de a assessoria da deputada pedir que fosse retirado.