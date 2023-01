A Delegacia da Polícia Civil de Sorriso deflagrou nesta segunda-feira (16.01) a Operação Laqueus para cumprimento de mandados de prisão preventiva contra dois investigados por um homicídio ocorrido no mês de novembro, no município.

Um homem de 24 anos e uma mulher de 23 foram presos após a investigação realizada pela Divisão de Homicídios, da Delegacia de Sorriso, identificá-los como envolvidos no assassinato de José Cristhian Soares de Almeida.

O crime ocorreu na noite do dia 30 de novembro passado, quando a vítima, de 22 anos, foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo em frente à residência de sua mãe, no bairro Jardim Europa.

A Delegacia de Sorriso apurou que José Christian havia se mudado recentemente para Sorriso, fugindo de ameaças de uma facção criminosa na cidade de Arenápolis. No dia do crime, a vítima combinou de se encontrar com a mulher, em frente à casa em que estava, a fim de pegar uma encomenda de entorpecentes. A investigada chegou ao local de motocicleta, acompanhada de um homem, que esperou que ela entregasse a encomenda e quando a vítima se virou de costas foi alvejada pelos disparos de arma de fogo.

Pela análise de dados do celular da vítima, a Polícia Civil identificou a mulher com quem a vítima conversava e o executor dos disparos.

Na tarde desta segunda-feira, a equipe de investigadores recebeu informações de que o homem e a mulher estariam em uma fazenda, perto de Lucas do Rio Verde, onde foi feita a prisão dos investigados. Com os investigados foram apreendidas 19 munições de calibre 28 e uma arma de fogo.

O nome da operação, Laqueus, significa armadilha, em latim.