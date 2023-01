Ele teria dito que trancaria todos em casa e atearia fogo; caso aconteceu na noite de domingo

Um homem de 43 anos incendiou o carro da esposa após uma discussão, na noite de domingo (15), e ameaçou matar toda sua família queimada em Juscimeira (a 160 quilômetros de Cuiabá). Conforme o boletim de ocorrência, o caso foi registrado por volta das 21h30 no Distrito de Fátima de São Lourenço.

Segundo a vítima, ela estava com a família durante a tarde em uma cachoeira da região e, ao anoitecer, teve uma discussão com o marido. A vítima teria dito que sairia de casa e encontraria outro lugar para ficar. Nesse momento o homem a teria ameaçado de morte, dizendo que trancaria ela e toda a família e atearia fogo à residência.

A mulher então pegou o seu celular para contar sobre a briga ao irmão do marido, que ficou irado com a atitude da esposa. Nesse momento o homem entrou em casa e pegou um galão de gasolina, abriu as quatro portas do Ford Fiesta e despejou o combustível nele. Em seguida, ateou fogo.

Ele voltou a ameaçá-la dizendo que voltaria para matar todos da casa. O homem fugiu do local e até o momento não foi localizado. Quando os policias chegaram à residência, o veículo já estava inteiramente queimado.