A polícia procura por um homem suspeito de furtar um carro nas proximidades da Arena Pantanal na manhã desta segunda-feira (16), em Cuiabá. O suspeito conseguiu fugir mesmo após capotar o veículo. Segundo a Polícia Militar, o furto aconteceu por volta das 11h10.

Os policiais foram informados que o homem havia fugido pela Rodovia MT-251 – sentido Cuiabá a Chapada dos Guimarães. Equipes do batalhão de trânsito que se encontravam na rodovia tentaram realizar abordagem próximo a rotatória do Manso. O suspeito, porém, desviou em direção a mata, capotou o veículo e fugiu.

Uma imagem divulgada pela PM mostra o veículo com o teto amassado, parabrisa quebrado, além de parachoque e um dos faróis danificados. O mesmo batalhão acionou uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer), que realizaram buscas pelo fugitivo, mas sem sucesso.

A polícia continua a sua procura.