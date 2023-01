O juiz-diretor do Fórum de Nova Canaã do Norte, Ricardo Frazon Menegucci, anuncia a abertura de inscrições para o credenciamento de leiloeiros públicos (oficiais e rurais) para atuar na unidade judicial.

Interessados devem realizar a inscrição de 23 de janeiro a 17 de fevereiro, incluindo sábados, domingos e feriados, exclusivamente, por meio do Protocolo Administrativo Virtual (PAV), disponível no endereço: https://pav.tjmt.jus.br/geracao-protocolo.

Entre os requisitos necessários para o credenciamento, os candidatos devem ter no mínimo três anos de exercício profissional; estar registrado(a) perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Jucemat), como leiloeiro oficial, e junto a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), como leiloeiro rural.

O credenciamento também exige que o(a) candidato(a) seja inscrito(a) junto à Previdência Social e estar em dia com as contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e não ser cônjuge, companheiro(a) ou parente até o segundo grau civil de magistrado ou magistrada que integra o Poder Judiciário estadual.