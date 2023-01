Militares receberam informações de que uma residência no bairro União seria ponto de comercialização de entorpecentes

A Polícia Militar prendeu, na noite desta segunda-feira (16.01), quatro pessoas por formação de quadrilha e tráfico ilícito de drogas, no bairro União, no município de Matupá (684 km de Cuiabá). Foram apreendidos dez porções e três tabletes de substância análogas à maconha, além de sete aparelhos celulares e duas balanças de precisão.

Durante patrulhamento de rotina pela região, policiais militares da Força Tática receberam informações de que havia um grande movimento de suspeitos em uma residência, onde seria supostamente um ponto de comercialização de entorpecentes.

Assim que os militares chegaram no local se depararam com um dos suspeitos que tentou fugir pulando muro da residência, no entanto, acabou sendo detido em seguida. Com ele, foram apreendidos algumas porções de maconha. Questionado se haveria mais drogas e suspeitos na casa, o homem relatou que tinham outros homens em um dos cômodos da casa.

Durante diligência pelo imóvel, a equipe encontrou outros três suspeitos, entorpecentes escondidos embaixo da cama e produtos para embalagem e comercialização da droga. O material apreendido e a quadrilha foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.