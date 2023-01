O local fica próximo do canteiro de obras do lago do Vila Bela que está sendo construído pela Prefeitura de Sorriso

Um garotinho de 08 anos de idade, identificado como Felipe Araújo da Silva, morreu afogado em um buraco alagado pela chuva. O local fica próximo do canteiro de obras do lago do Vila Bela que está sendo construído pela Prefeitura de Sorriso.

Segundo testemunhas, algumas crianças estariam brincando em um campo de futebol que fica nas proximidades do local do acidente. Felipe teria passado em casa para comer um lanche e depois se dirigido para o local. Momentos depois, um outro garoto viu a bicicleta de Felipe caída no barranco e adentrou o buraco. Foi quando ele sentiu o corpo do menino e chamou socorro.

Felipe foi levado às pressas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por terceiros, mas não resistiu e foi a óbito. O Corpo de Bombeiros foi ao local com a equipe de mergulhadores para verificar se havia mais alguma criança afogada, porém, não encontrou ninguém.

O buraco tem aproximadamente 1,7 metros de profundidade. O acidente será investigado pela Polícia Judiciária Civil.