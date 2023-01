O crime ocorreu em dezembro passado, quando a vítima foi golpeada dentro do bar

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, cumpriu dois mandados de prisão preventiva nesta terça-feira (17.01) de dois irmãos que mataram a facadas Rodrigo Rodrigues, ex-namorado da proprietária de um bar da cidade.

O crime ocorreu no mês de dezembro e os autores foram identificados pelas imagens do circuito de câmeras do local, após iniciarem uma discussão com a vítima no Bar da Pequena, localizado na Rua Frederico Campos, em Peixoto de Azevedo.

Um dos suspeitos desferiu as facadas contra Rodrigo, que caiu na calçada do bar e foi golpeado mais vezes nas costas, de forma cruel e sem possibilidade de defesa.

Motivação

Conforme a apuração realizada pela Delegacia da Polícia Civil, a discussão começou com término do relacionamento entre a proprietária do estabelecimento e a vítima Rodrigo Rodrigues, de 33 anos.

Após brigar com Rodrigo, a dona do bar pediu a seu cunhado e o irmão dele que fechassem o estabelecimento para ela. Naquele momento, Rodrigo bateu no celular da esposa de um dos suspeitos e começou a agressão entre os três.

Após ser golpeada, a vítima recebeu socorro no local, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Pronto Atendimento.

Os dois irmãos estavam foragidos há cerca de um mês. Após o cumprimento dos mandados, os dois foram encaminhados ao Centro de Detenção de Peixoto de Azevedo.