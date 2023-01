Um incêndio acabou destruindo completamente uma residência de madeira, na tarde de ontem terça-feira (17), em Colíder. A casa está localizada na rua das Hortênsia, no bairro Maria Antônia. Na hora do incêndio, estavam no local três crianças e uma mulher cadeirante.

As crianças conseguiram correr e pediram ajuda a um vizinho, que conseguiu salvar a mulher. A família perdeu praticamente tudo no incêndio, conseguindo salvar apenas uma máquina de lavar e um sofá. Segundo eles, o incêndio “começou do nada”. Os bombeiros suspeitam de um curto-circuito na fiação elétrica.

Os bombeiros chegaram rapidamente mas como ventava muito no momento do incêndio, as chamas se propagaram e destruíram completamente a casa.

Não houve feridos.