Incidente aconteceu na tarde de terça-feira em unidade da rede Martinello, em Nova Olímpia

Clientes e funcionários de uma loja da Rede Martinello, em Nova Olímpia (distante a 205 km de Cuiabá), ficaram assustados com o desabamento do teto do estabelecimento na tarde desta terça-feira (17). O fato aconteceu durante horário de expediente. Apesar do prejuízo, não há informações de feridos.

Segundos testemunhas, dentro da loja foi possível ouvir o barulho dos estalos. Em seguida, as pessoas foram surpreendidas com o teto caindo. Em poucos instantes, a cobertura da loja, uma das maiores da área central de Nova Olímpia, veio abaixo.

Vídeos que circulam na internet mostram o prejuízo causado após o incidente. Nas gravações, é possível ver alguns funcionários do estabelecimento em choque. Curiosos, populares também se aglomeraram para ver a situação.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para a ocorrência de desabamamento, mas como ninguém ficou ferido, não houve a necessidade de atendimento. A Defesa Civil foi ao estabelecimento para avaliar a estrutura e deve emitir um laudo.

Até o momento, não há informações sobre o que causou o desabamento. A direção da rede ainda não se pronunciou.

Veja: