Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma Saveiro e um Gol, na tarde de terça-feira (17), na MT-140, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). Duas das vítimas trabalha na rodovia quando acabaram atingidas.



Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de acidente nas proximidades da comunidade Branca de Neve. Ao chegar no local, uma das vítimas relatou que estava com seu colega trabalhando na manutenção da via quando o motorista do Gol atingiu a Saveiro estacionada e acabou os atingindo.

O impacto da batida fez com que o motorista do veículo e os trabalhadores ficassem feridos. Eles foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento para os cuidados necessários. Ambos veículos tiveram danos na parte frontal.