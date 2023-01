Veículo tinha sido furtado no dia 13 de janeiro em Sinop

Policiais militares da 13ª Companhia Independente prenderam um homem de 31 anos por furto nesta terça-feira (17.01) no bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte (distante 709 km de Cuiabá). Uma motocicleta Honda Biz foi recuperada, além diversos objetos, como celulares.

Por volta das 16 horas, a equipe recebeu informações de que um homem, com uma motocicleta amarela, foi visto tentando arrombar uma residência no Jardim Vitória. Diante das características do suspeito, os militares saíram em diligência e flagraram o homem no quintal da casa. Uma das janelas do imóvel estava com sinais de arrombamento.

Aos militares, o suspeito afirmou que teria entrado na residência para cometer furto, sendo localizado objetos da casa com ele, bem como uma chave de fenda utilizada para arrombar a janela. Após ser feita a detenção do suspeito, os policiais observaram que a motocicleta estava com ligação direta na ignição e constataram que o veículo tinha sido furtado no dia 13 de janeiro em Sinop.

Ainda durante abordagem, o homem relatou que residia em Sinop e que estava hospedado em um hotel na região. Em contato com funcionários do estabelecimento, foram encontrados no quarto do suspeito três pares de tênis, diversos perfumes, mochilas, pulseiras, relógio e aparelhos celulares.

O suspeito e o material recuperado foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.