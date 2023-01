A Polícia Militar (PM) em Campo Verde confirmou ao Olhar Direto a prisão de Carlos Alberto Gomes Bezerra, filho do deputado federal Carlos Bezerra (MDB), principal suspeito de ter atirado e matado o casal de namorados formado por Thays Machado e Willian César Moreno, de 40 e 44 anos, na tarde desta quarta-feira (18), em frente ao Edifício Monet, no bairro Miguel Sutil, em Cuiabá. Carlinhos, como é conhecido, foi preso com uma pistola.

Conforme informado, a PM localizou o suspeito em uma propriedade rural da família. Carlos é fruto do primeiro casamento do político, com Vera Bezerra. A linha de investigação que aponta o filho do político como suspeito foi confirmada pelo delegado Marcel Gomes, ainda na cena do crime.

O delegado Marcel Gomes explicou ainda que o crime foi premeditado. Um boletim de ocorrência foi registrado neste quarta-feira (18) pela vítima, indicando ameaças. "Por todas as circunstâncias levar a crer que trata-se de um crime passional".

De acordo com informações preliminares, Thays teria ido ao local para deixar uma chave com a mãe, quando foi surpreendida por Carlos, que passou em um carro e realizou ao menos 13 disparos contra ela e o namorado, que morreram no local. Conforme apurado, Carlinhos e Thays tiveram um relacionamento, sendo que em 2020, a mulher registrou um boletim de ocorrências contra o filho de Bezerra.

Por meio de nota, o deputado federal lamentou a morte do casal. "Venho publicamente dizer que estou devastado com os fatos ocorridos na tarde de hoje envolvendo meu filho. Uma tragédia que destruiu três famílias e que deixa marcas impossíveis de serem apagadas", salientou Bezerra.