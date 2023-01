A suspeita, que é usuária de entorpecentes, estava bastante exaltada no momento da prisão

Policiais militares da 3ª Companhia Independente prenderam, na manhã desta quarta-feira (18.01), uma mulher por ameaça de morte, dano e lesão corporal contra o marido e o filho do casal de apenas dois anos, em Confresa . A suspeita, que é usuária de entorpecentes, estava bastante exaltada no momento da prisão.

Por volta das 7h45, os militares foram acionados pela vítima, que informou que a suspeita estava transtornada dentro de casa, ameaçando a ele e o próprio filho de morte, após uma discussão. Segundo ele, a mulher quebrou a televisão de 43 polegadas que haviam acabado de comprar e, mais tarde, furou o pneu dianteiro do carro, amessou capô e a lateral do veículo.

Os militares se deslocaram para o endereço informado e efetuaram a prisão da suspeita em flagrante. A vítima ainda relatou que a mulher maltrata a criança e entraria com medida judicial para conseguir a guarda do menor. A suspeita foi encaminhada à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar ocorrência.