Um homem, que não teve seu nome divulgado, ficou ferido em um acidente envolvendo um HB20 e uma carreta na tarde de quarta-feira (18), na BR-163, em Sinop. Segundo informações, a Rota do Oeste foi acionada para atendimento nas proximidades do bairro Altos da Glória.



Ao chegar no local, testemunhas relataram que a batida aconteceu quando o veículo de passeio tentava fazer o retorno no posto de combustível. O impacto da batida destruiu a frente e a lateral do carro.



O condutor do veículo teve diversos e ferimentos, mas permaneceu consciente. Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional. Seu estado de saúde atual não foi divulgado.

Já o caminhoneiro não teve nenhum tipo de ferimento e assinou o termo de recusa médica. As causas do acidente estão sendo investigadas.