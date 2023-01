Policiais militares do 12º Batalhão prenderam um homem, de 29 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, por associação para o tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (18.01), em Sorriso. Com a dupla, a PM apreendeu tabletes de maconha, porções de cocaína, munições e a quantia de R$ 1,2 mil em dinheiro.

Por volta de 22h, a equipe do 12º BPM recebeu informações sobre um homem que estaria entregando grande quantidade de entorpecentes na região do bairro Rota do Sol. De acordo com a denúncia, o suspeito estaria acompanhado de um outro homem e ambos seriam membros de uma organização criminosa.

Os policiais militares montaram um cerco ao endereço e realizaram abordagem ao suspeito, que estava saindo de uma residência. Na sequência, foi visto que o segundo suspeito tentou fugir pela área dos fundos da casa, mas foi detido pela equipe policial. Com o segundo suspeito, os militares encontraram uma sacola contendo pedaços grandes de substância análoga a maconha.

Em seguida, a equipe policial retornou à residência dos suspeitos e identificaram que o local servia como depósito de drogas. Dentro do imóvel, localizaram ainda mais 22 tabletes de maconha, duas sacolas contendo cloridrato de cocaína e 26 porções da mesma droga, além de seis munições de calibre 9mm e R$ 1,2 mil em dinheiro.

Diante da situação de flagrante, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Sorriso, junto com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências.