A oscilação no número de mortes na BR-163, no período mencionado, não tem relação com redução de segurança, de questões técnicas, de segurança, sinalização ou alteração no atendimento prestado na rodovia. A Rota do Oeste entende que a situação tem relação com o registro atípico de duas ocorrências com múltiplas vítimas: o acidente entre dois veículos de passeio no trecho já duplicado em Rondonópolis, onde seis pessoas morreram; e a colisão entre uma carreta e um ônibus em Diamantino com três vítimas fatais. Vale frisar ainda que o curto período de tempo analisado não é representativo para qualquer tipo de conclusão sobre segurança viária.

A Rota do Oeste adota como medida permanente de segurança a parceira com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Juntas, a Instituições realizam campanhas voltadas à conscientização dos condutores. Além disso, a Concessionária realiza a manutenção e sinalização permanente da rodovia, bem como atua em todas as ocorrências atendendo aos envolvidos diminuindo o impacto no agravamento dos ferimentos.