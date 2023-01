Imagens de uma câmera de segurança registraram o exato momento em que um guincho passa por cima de uma motocicleta na tarde de quinta-feira (19), no bairro Hélio Ponce, em Várzea Grande. O acidente causou a morte de Brenda Vitória Alves,17, que estava na moto com a mãe, socorrida com algumas fraturas.

Segundo informações, a Polícia Civil foi acionada via Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp) às 15h para atender um acidente com vítimas na rua das Garças. Ao chegar no local, o motorista relatou que trafegava sentindo bairro quando ao tentar fazer o retorno de ré, não avistou a motocicleta e acabou atropelando as vítimas.

Com impacto, mãe e filha ficaram gravemente feridas. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para ao Pronto Socorro de Várzea Grande.

A adolescente não resistiu a gravidade dos ferimentos e foi a óbito horas depois. O motorista do caminhão não teve nenhum tipo de ferimento sendo encaminhado a delegacia para prestar esclarecimentos.