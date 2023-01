Vítima fez transferências bancárias após negocias um veículo anunciado em uma rede social da internet

Uma vítima de golpe na compra de um veículo pela internet teve valores ressarcidos pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (20.01), em ação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) e Delegacia de Guarantã do Norte.

A vítima moradora de Guarantã do Norte procurou a delegacia do município para relatar que havia caído em um golpe na compra de um veículo, anunciado em uma rede social da internet. Após negociação dos valores, a vítima foi duas transferências bancárias via pix para contas indicadas pelo golpista.

Após receber o valor, o suspeito bloqueou a vítima, momento em que ela percebeu que havia caído em um golpe. Com a comunicação dos fatos, os policiais da Delegacia de Guarantã do Norte entraram em contato com a equipe da DRCI, que junto ao setor antifraudes da agência bancária, conseguiu o bloqueio de R$ 2,1 mil transferidos pela vítima.

O delegado da DRCI, Ruy Guilherme Peral da Silva, alerta que em compras realizadas por meio sites e redes sociais da internet, as vítimas devem ter cuidado redobrado. “É preciso verificar antes de fazer qualquer transferência se a pessoa com que está sendo feita a negociação é o verdadeiro proprietário ou responsável pelo produto vendido”, disse o delegado.

Os valores serão restituídos à vítima após algumas providências de praxe junto ao banco.