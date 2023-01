Uma mulher acabou sofrendo um acidente na tarde desta sexta-feira (20) em Colíder e precisou ser conduzida ao hospital. Ela conduzia um veículo Pajero TR4 pela avenida Dauri Riva, sentido AABB, quando nas proximidades do antigo Bar do G, acabou batendo em um poste de energia.

Suspeita-se que ela tenha tido um mal súbito que a fez perder o controle direcional do veículo. A Guarda Municipal de Trânsito chegou ao local e encontrou a condutora desorientada. Foram prestados os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros, que conduziu a mulher até o Hospital Regional. Não se sabe a gravidade dos ferimentos.

O veículo ainda está no local, escorando o poste, e a companhia de energia foi acionada para efetuar os reparos e restabelecer a energia para os moradores. A quadra foi isolada devido ao risco do poste cair sobre a via.