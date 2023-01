Uma jovem de 18 anos foi detida após ser flagrada furtando um supermercado no Centro de Carlinda nesta sexta-feira (20). Com ela os policiais apreenderam mercadorias do mercado. De acordo com o Boletim de ocorrência da Polícia Militar, um segurança do mercado acionou a PM, alegando que próximo ao estabelecimento foi encontrada uma bolsa contendo algumas mercadorias pertencente ao mercado.

Nas imagens do sistema de segurança, foi possível notar que a suspeita passou e pagou uma compra, que foi levada em uma sacola plástica e passou também com a bolsa encontrada no ombro. Ao ser chamada de volta para explicar o motivo de subtrair as mercadorias, a jovem alegou que foi ameaçada e obrigada a fazer a compra.

Porém, no núcleo de Polícia Militar, a suspeita acabou confessando que realmente subtraiu a mercadoria por estar passando por necessidade financeira e estar desempregada.