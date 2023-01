O caso foi registrado pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, com apoio da PM da 15ª CIPM-FT/2ºCR/PMMT, em atendimento à alerta da plataforma Planet Sccon, que mapeou ponto de alteração em floresta nativa na zona rural do município de Nova Bandeirantes.



O serviço permite um monitoramento ambiental preventivo, detectando uma alteração, com desmatamento a corte raso, em floresta nativa, bioma floresta amazônica. Diligências foram realizada no interior da fazenda onde a equipe encontrou a área desmatada e um trator esteira marca Fiatallis modelo D-14.



Em contato com o proprietário da área, este informou que não tem licença ambiental para realizar o desmate. O maquinário foi apreendido e removido, sendo deixado na prefeitura do município, como fiel depositário.



Ainda deverá ser realizada uma avaliação a propriedade, autos administrativos serão confeccionados e as multas a serem aplicadas, calculadas ao término dos levantamentos.

O crime por destruir ou danificar florestas nativas, está enquadrado no Art. 50 e 70 da Lei Federal nº 9.605/1998, C/C Art. 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008.