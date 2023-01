Homem de 57 anos foi preso nas primeiras horas da manhã deste domingo (22), em Juína, após agredir a namorada de 25 anos que não queria ‘fazer carinho’ nele. De acordo com as informações, o caso foi registrado por volta das 6h.

Vítima contou que o casal foi para uma festa e quando chegaram em casa, ela começou a se arrumar para dormir, já que estava bastante cansada. O suspeito não aceitou o fato e começou a agredir a mulher. Ela relatou que teve os cabelos puxados, que foi jogada no sofá e que está com uma lesão no lábio. Polícia foi acionada por ela via 190.

Agressor foi detido no local e afirmou que a vítima queria dormir, mas que ele queria ‘carinho’. Ao tentar importuná-la, começou a discussão que resultou em lesão corporal. Ele foi preso por violência doméstica e encaminhado para a delegacia sem nenhuma lesão corporal.