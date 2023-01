Corporação informou que o homem de 28 anos não obedeceu a ordem para largar a arma.

A Polícia Militar abordou, neste sábado de madrugada, por volta das 3 horas, no Jardim das Nações, três homens, informou que estavam “com armas de fogo” e “um deles portava arma longa em cima do muro de uma casa”. A Polícia Civil informou, há pouco, ao Só Notícias, que no boletim de ocorrência consta que duas equipes da PM localizaram os suspeitos e, na abordagem, pediram para que “largassem as armas e colocassem as mãos na cabeça”. Um deles “não obedeceu a ordem” e “permaneceu com a arma em punho, olhando em direção a guarnição. Em determinado momento o suspeito levantou a arma em direção a guarnição que estava em um lugar sem iluminação”.

No boletim de ocorrência é descrito que, neste momento, um policial fez disparos e atingiu o homem. As equipes constataram que “a arma que estava em posse do homem é simulacro de pistola Glock. Os outros dois suspeitos também portavam simulacros, sendo um de pistola Glock e outro de fuzil”.

Ainda de acordo com o informado no boletim de ocorrência e pela assessoria da Polícia Civil, o homem, de 28 anos, foi encaminhado ao hospital regional, “onde já chegou sem vida”. O corpo está no Instituto Médico Legal e deve ser sepultado neste domingo. Outros dois foram encaminhados à central de flagrantes.

Outro lado

Em entrevista ao Sinop Urgente, o pai do homem negou a versão da polícia e afirmou que o filho não estava fazendo nada de errado. “Ele foi educado por mim e nunca fez coisa errada. Queremos respostas, por que eles fizeram isso, chegaram atirando em um pai de família que é trabalhador e estava se divertindo com os amigos em frente a casa ? tudo bem que ele estava com uma arma de brinquedo na mão, que não é o certo mas tá na porta da casa dele. Ele não estava fazendo nada de errado”. Ainda de acordo com a família, o homem estava em frente a casa dele quando os policiais chegaram.