Ademilson da Silva Moura, de 45 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus de viagem na rodovia MT-130, em Rondonópolis (218 km de Cuiabá), na noite de sábado (21). A batida ocorreu porque o motorista teria tentado realizar uma ultrapassagem na via.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 20h55 e informada de que um motorista tinha ficado gravemente ferido e preso nas ferragens de um carro. No local do acidente, foi constatado que Ademilson havia atingido um ônibus que vinha sentido contrário.



O ônibus seguia da cidade de Maral (RS) para cidade de Juruena, quando o veículo Peugeot tentou realizar a ultrapassagem de uma carreta, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com o ônibus, no km 44 da rodovia. Com o impacto, o condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.