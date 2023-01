Um gravíssimo acidente envolvendo um Hiunday HB20 e uma carreta, deixou pelo menos cinco pessoas feridas em Colíder, na noite deste sábado (21). A colisão frontal ocorreu no km 141 da MT-320, próximo à entrada da comunidade Léo Baiano.

A Via Brasil informou que dois adultos e uma criança foram encaminhadas pela concessionária ao Hospital Regional de Colíder e outras pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e também encaminhadas ao hospital. Ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos.

De acordo com as informações, o veículo HB20 seguia sentido Sul, quando o condutor veio a perder o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão que seguia sentido norte. Após a batida, ambos foram parar sobre as faixas de domínio, sul e norte. Não houve necessidade de interdição de pista.

O HB20 teve perda total e foi retirado do local pela concessionária e encaminhado ao pátio da guarda municipal de Colíder. O caminhão acionou seguradora para os procedimentos necessários.