Paulo Henrique Leite Brandão, 38, foi assassinado na noite de domingo (22), em uma das ruas do bairro Jardim Europa, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). Vítima estava em uma motocicleta quando os suspeitos, em um carro, atiraram e fugiram. Caso é investigado.

De acordo com as informações apuradas pelo , Polícia Militar foi acionada por volta das 18h, assim que a vítima foi baleada no cruzamento de duas ruas do bairro. Vítima estava caída ao lado da motocicleta. Corpo de Bombeiros foi acionado e a equipe médica confirmou a morte no local. Segundo populares, os suspeitos estavam em um veículo preto e fugiram por rumo ignorado.

Cena foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial. Próximo da cena do crime há câmeras de seguranças instaladas que vão ajudar na investigação. O corpo de Paulo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).